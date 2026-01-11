Le PDG du groupe Al Mada, Hassan Ouriagli, n’est plus

A la Une

Le monde économique marocain est en deuil. Hassan Ouriagli, président-directeur général du groupe Al Mada, est décédé ce samedi à Paris. Tous les grands leaders de l’économie nationale lui ont rendu hommage.

Diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, feu Hassan Ouriagli a occupé plusieurs postes de responsabilité à l’international avant de rejoindre le groupe ONA en 2003.

Le Groupe Horizon Press adresse ses condoléances sincères et extrêmement attristées à la famille de Hassan Ouriagli, à ses proches, ainsi qu’à tous ses collaborateurs. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.