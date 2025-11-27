Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 27 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 27 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2158 – 11,8724

1 DOLLAR U.S.A. 8,8165 – 10,2463

1 DOLLAR CANADIEN 6,2805 – 7,2989

1 LIVRE STERLING 11,668 – 13,56

1 LIVRE GIBRALTAR 11,668 – 13,56

1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,734

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3506 – 2,7318

1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,376

1 DIRHAM E.A.U. 2,4005 – 2,7897

1 RIYAL QATARI 2,4189 – 2,8111

1 DINAR BAHREINI 23,386 – 27,178

100 YENS JAPONAIS 5,6437 – 6,5589

1 RIYAL OMANI 22,9 – 26,614

S.L.