Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 27 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 27 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2158 – 11,8724
1 DOLLAR U.S.A. 8,8165 – 10,2463
1 DOLLAR CANADIEN 6,2805 – 7,2989
1 LIVRE STERLING 11,668 – 13,56
1 LIVRE GIBRALTAR 11,668 – 13,56
1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,734
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3506 – 2,7318
1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,376
1 DIRHAM E.A.U. 2,4005 – 2,7897
1 RIYAL QATARI 2,4189 – 2,8111
1 DINAR BAHREINI 23,386 – 27,178
100 YENS JAPONAIS 5,6437 – 6,5589
1 RIYAL OMANI 22,9 – 26,614
S.L.