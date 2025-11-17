La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge lundi à la clôture, son indice principal, le MASI, cédant 0,8% à 18.496,11 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,64% à 1.507,13 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,63% à 1.251,23 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a lâché 0,69% à 1.809,65 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des pertes respectives de 0,62% à 17.587,88 pts et de 0,75% à 15.991,61 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (-3,64%), « Pétrole et gaz » (-2,58%) et « Société de financement et autres activités financières » (-2,55%) ont réalisé les plus mauvaises performances.

À l’opposé, les secteurs « Boissons » (+6,47%), « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+0,58%) et « Electricité » (+0,44%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les échanges ont atteint plus de 112,36 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (17,68 MDH), Sodep-Marsa Maroc (9,71 MDH) et Vicenne (8,27 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à 977,4 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Salafin (-5,98% à 531,8 DH), Auto Nejma (-5,94% à 4.421 DH), Ennakl (-4,86% à 55,17 DH), IB Maroc.com (-4,84% à 72,8 DH) et Managem (-4,02% à 5.807 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, Société des Boissons du Maroc (+8,40% à 2.246 DH), Zellidja S.A (+5,98% à 249,05 DH), Dari Couspate (+5,98% à 4.239 DH), AtlantaSanad (+2,42% à 147,9 DH) et M2M Group (+2,01% à 489,65 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.