La Bourse de Casablanca ouvre en grise mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca, fermée mardi à l’occasion du 70ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, a ouvert en grise mine mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,57% à 18.391,03 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,65% à 1.497,34 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, diminuait de 0,09% à 1.250,15 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 1,67% à 1.779,52 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,8%.