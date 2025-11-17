La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 1,47% à 18.920,42 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 1,66% à 1.542,08 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 2% à 1.284,44 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,75% à 1.835,94 pts.

Aux valeurs individuelles, Société des Boissons du Maroc (+8,4% à 2.246 DH), Maghreb Oxygène (+6,54% à 417,25 DH), Ciments du Maroc (+6,23% à 2.029 DH), Med Paper (+4,83% à 29,93 DH) et Delta Holding (+4,66% à 75,99 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Ib Maroc.com (-5,86% à 72,02 DH), Involys (-3,85% à 221,1 DH), Afric Industries (-1,87% à 328,55 DH), Vicenne (-1,65% à 478 DH) et Ennakl (-1,5% à 57,12 DH) accusaient les plus forts replis.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,58%.