La Bourse de Casablanca débute ce jeudi en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,86% à 18.828,69 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 1,14 % à 1.535,74 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, s’appréciait de 1,24% à 1.278,87 pts.

Contre la tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, perdait 0,23% à 1.824,71 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,24%.

S.L.