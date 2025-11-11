Bourse: le Masi décroche de 2,3% à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en forte baisse mardi, son indice principal, le MASI, chutant de 2,3% à 18.624,84 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 2,46% à 1.515,41 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 2,43% à 1.258,52 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 1,27% à 1.830,54 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des pertes respectives de 3,03% à 17.639,28 pts et 2,57% à 16.066,06 pts.

