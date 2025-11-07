Saham Bank annonce la signature d’un partenariat stratégique avec l’IFC

Saham Bank annonce la signature d’un partenariat stratégique avec l’International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, portant sur une garantie de 50% de 500 millions de dollars US du portefeuille de crédits corporates.

À travers cette alliance, Saham Bank renforce sa capacité à soutenir le développement du secteur privé marocain, en maintenant un accès fluide au financement pour les entreprises locales et en consolidant la résilience du système bancaire national.

Un partenariat structurant pour le financement de l’économie réelle

Dans le cadre de cet accord, l’IFC partagera jusqu’à 50 % du risque de crédit sur un portefeuille de 500 millions de dollars US de prêts octroyés par Saham Bank aux entreprises marocaines. Cette opération permettra à la banque d’amplifier son soutien aux acteurs économiques, notamment dans les secteurs clés de la compétitivité nationale, tels que l’industrie, les services, l’innovation et les infrastructures.

Ce partenariat traduit une approche concrète du développement durable : il contribue à stimuler l’investissement productif, à favoriser la création d’emplois et à accroître la résilience du tissu entrepreneurial marocain.

Une étape majeure dans la transformation de Saham Bank

Conclu quelques mois après le lancement de la nouvelle identité de Saham Bank, cet accord marque une étape décisive dans la stratégie de transformation de la banque. Il témoigne de son engagement à se positionner comme une banque de proximité, responsable et durable, fidèle à sa vision : accélérer les ambitions de ses clients et de l’économie marocaine.

Un levier pour la durabilité et la gouvernance

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de durabilité de Saham Bank. En s’appuyant sur l’expertise mondiale de l’IFC, la banque entend renforcer ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), tout en accompagnant ses clients dans leur transition vers des modèles plus durables et leur intégration dans les chaînes de valeur internationales.

Grâce à l’assistance technique de l’IFC, Saham Bank ambitionne d’élever ses standards de transparence, de gestion des risques environnementaux et sociaux et de performance durable, en ligne avec les meilleures pratiques internationales.

Un engagement porté par la vision du Groupe Saham

Portée par la vision du Groupe SAHAM et de son Président, Moulay Hafid Elalamy, également Président du Conseil de Surveillance de Saham Bank, cette opération s’inscrit dans la continuité de la transformation engagée par la banque pour consolider son rôle d’acteur de référence au service de l’économie marocaine.

Ce partenariat illustre également la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans la solidité du secteur financier marocain et dans la trajectoire de Saham Bank, résolument tournée vers une croissance inclusive, responsable et durable.

« Chez Saham Bank, nous croyons que chaque entreprise marocaine doit avoir les moyens d’aller plus loin. Ce partenariat avec IFC nous permet de poursuivre notre mission : financer, accompagner et accélérer les ambitions de nos clients, tout en plaçant la durabilité au cœur de notre action. » Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank

« Ce partenariat avec Saham Bank permettra aux entreprises de se développer, d’innover et de favoriser un développement inclusif », a déclaré Ethiopis Tafara, vice-président d’IFC pour l’Afrique. « Il contribuera au renforcement de l’industrie et de la sécurité alimentaire, tout en consolidant la confiance dans le système financier, en mobilisant des capitaux privés et en appuyant un secteur bancaire plus inclusif et plus résilient.