SAHAM BANK obtient 55 millions d’euros de la BERD

SAHAM BANK renforce son engagement en faveur de la transition écologique en concluant un partenariat stratégique avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouveau programme GEFF Plus (Green Economy Financing Facility), destiné à promouvoir une économie verte.

Grâce au soutien du Fonds Vert pour le Climat (GCF), de l’Union européenne (UE) et du gouvernement du Canada (à travers le fonds HIPCA), une enveloppe globale de 55 millions d’euros sera mobilisée au profit de SAHAM BANK. Elle se traduira par deux lignes de crédit dédiées au financement de projets privés marocains orientés vers la transition énergétique et le développement durable.

En complément de ces financements, une assistance technique financée par l’UE et le GCF accompagnera SAHAM BANK. Intégrée au Programme de décarbonation et de résilience climatique du Maroc, cette assistance vise à renforcer les compétences internes de la banque en matière de finance verte et à structurer une offre adaptée aux enjeux climatiques.

Ce partenariat marque une étape déterminante dans la stratégie de durabilité de SAHAM BANK. Il consolide sa volonté de bâtir un modèle bancaire responsable, résolument tourné vers la croissance verte et la création de valeur durable pour l’économie nationale.

Cette opération illustre la dynamique de transformation engagée par la banque depuis son changement d’actionnaire. Sa trajectoire s’inscrit dans la vision portée par SAHAM GROUP, présidé par Moulay Hafid Elalamy, également Président du Conseil de Surveillance de SAHAM BANK.

Acteur économique marocain influent, alliant enracinement local et ouverture internationale, SAHAM GROUP intervient aujourd’hui dans des secteurs à fort potentiel tels que la finance, l’expérience client, l’éducation, l’agriculture ou encore l’immobilier.