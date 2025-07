Saham Bank lance sa filiale Saham Paiements

Pour répondre à l’essor des paiements électroniques et aux besoins croissants des consommateurs, Saham Bank lance Saham Paiements, une filiale spécialisée dans les solutions d’encaissement de nouvelle génération. Forte de son expertise en services de paiement, la banque propose des solutions fiables, simples et adaptées aux commerçants et aux consommateurs marocains.

Simplifier et moderniser l’encaissement

Saham Paiements vise à rendre les encaissements plus fluides et intuitifs pour les commerçants de proximité, indépendants et enseignes multi-sites.

« Avec Saham Paiements, notre ambition est claire : faire des encaissements électroniques une réalité fluide, sécurisée et performante pour tous les commerçants »,

déclare Asmae Hajjami, Directrice Générale de Saham Bank.

Une offre complète

La filiale propose des TPE de dernière génération (fixes, portables, e-commerce), des solutions de paiement mobile via smartphone (NFC), et un accompagnement personnalisé (installation, formation, assistance technique).

« Nous mettons en place un partenariat global : technologie robuste, service de proximité et fiabilité. Tout est pensé pour permettre à chaque commerçant de passer le cap digital sans friction »,

souligne Mohamed El Morabit, Directeur Général de Saham Paiements.

Un levier de transformation

Plus qu’un prestataire technologique, Saham Paiements se veut un accélérateur de transition numérique au service du commerce marocain. La filiale contribuera à l’essor du paiement électronique, dans un marché en forte croissance, appelé à franchir le cap des 100 millions de transactions annuelles dans le commerce de proximité.