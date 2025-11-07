Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 7 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 07 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,198 – 11,8518
1 DOLLAR U.S.A. 8,8417 – 10,2755
1 DOLLAR CANADIEN 6,2635 – 7,2793
1 LIVRE STERLING 11,599 – 13,479
1 LIVRE GIBRALTAR 11,599 – 13,479
1 FRANC SUISSE 10,946 – 12,722
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3575 – 2,7397
1 DINAR KOWEITIEN 28,791 – 33,459
1 DIRHAM E.A.U. 2,4073 – 2,7977
1 RIYAL QATARI 2,4254 – 2,8188
1 DINAR BAHREINI 23,452 – 27,256
100 YENS JAPONAIS 5,763 – 6,6976
1 RIYAL OMANI 22,965 – 26,689.
S.L