Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 7 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 novembre 2025 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 07 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,198 – 11,8518

1 DOLLAR U.S.A. 8,8417 – 10,2755

1 DOLLAR CANADIEN 6,2635 – 7,2793

1 LIVRE STERLING 11,599 – 13,479

1 LIVRE GIBRALTAR 11,599 – 13,479

1 FRANC SUISSE 10,946 – 12,722

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3575 – 2,7397

1 DINAR KOWEITIEN 28,791 – 33,459

1 DIRHAM E.A.U. 2,4073 – 2,7977

1 RIYAL QATARI 2,4254 – 2,8188

1 DINAR BAHREINI 23,452 – 27,256

100 YENS JAPONAIS 5,763 – 6,6976

1 RIYAL OMANI 22,965 – 26,689.

