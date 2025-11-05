La Bourse de Casablanca débute en baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,07% à 19.547,76 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait de 0,14% à 1.596,81 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, baissait de 0,01% à 1.321,16 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, lâchait 0,54% à 1.897,54 pts.

Aux valeurs individuelles, Cartier Saada (-2,06% à 37,51 DH), Maghreb Oxygène (-1,1% à 405 DH), Cosumar (-0,72% à 214,15 DH), Taqa Morocco (-0,66% à 2.405 DH) et Delta Holding (-0,62% à 79,01 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, TotalEnergies Marketing Maroc (+2,22% à 1.889 DH), Crédit du Maroc (2,15% à 1.047 DH), Managem (+1,37% à 6.284 DH), S2M (+1,31% à 635 DH) et Colorado (+1,15% à 88 DH) réalisaient les meilleures performances.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,75%.

S.L