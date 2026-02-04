Les eaux minérales d’Oulmès classée n°1 Best Place to Work en Afrique

Les Eaux Minérales d’Oulmès a été classée n°1 Best Place to Work en Afrique, une reconnaissance qui s’appuie sur la voix des collaborateurs et sur une évaluation rigoureuse des pratiques managériales et de l’environnement de travail.

Cette distinction repose sur des standards internationaux exigeants et positionne Les Eaux Minérales d’Oulmès en tête du classement africain, aux côtés d’acteurs de portée mondiale.

Ce classement vient confirmer un leadership reconnu au Maroc et marquer son extension à l’échelle continentale, consacrant Les Eaux Minérales d’Oulmès parmi les références africaines, en cohérence avec un engagement durable en faveur de l’inclusion, du développement des talents et du bien-être au travail.

« Être classés n°1 Best Place to Work au Maroc, puis en Afrique, est une immense fierté pour Les Eaux Minérales d’Oulmès. Cette reconnaissance, fondée sur la voix de nos collaborateurs, confirme la confiance et l’engagement collectif sur lesquels repose notre culture d’entreprise.

Je suis profondément convaincu que c’est dans l’écoute, le respect et la responsabilité partagée que se construit, dans la durée, un environnement de travail sain qui promeut la performance et l’esprit d’appartenance. » affirme M. Naoufel Jellal, Directeur Général de la société.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité d’une vision du capital humain portée au plus haut niveau et pleinement intégrée au projet d’entreprise.

Mme Raouia Zaroual, Directrice Capital Humain, souligne : « Ce résultat confirme la place centrale du capital humain dans notre modèle de performance. Elle traduit une ambition claire : bâtir, de manière pérenne, une organisation responsable, engagée et créatrice de valeur, où l’humain constitue un levier majeur de transformation et de compétitivité. »

Cette réussite est avant tout celle des femmes et des hommes des Eaux Minérales d’Oulmès, soutenue par un leadership reconnu, qui inscrit durablement la performance humaine au cœur du projet d’entreprise.