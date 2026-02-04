SEAT Maroc lance les nouvelles Ibiza et Arona lors d’un événement exclusif à Casablanca 

SEAT Maroc a officiellement lancé les nouvelles SEAT Ibiza et SEAT Arona à l’occasion d’un événement organisé le 02 février 2026 au restaurant NOAH, à Casablanca. Ce lancement marque une étape importante pour deux modèles emblématiques de la marque, qui continuent d’évoluer pour répondre aux attentes d’une clientèle jeune, urbaine et connectée.

Baptisé Rollin’ Young, l’événement s’est déroulé dans une ambiance vintage inspirée du Maroc des années 80 et 90, en hommage à une époque marquée par l’expression culturelle, la musique et l’esthétique rétro, faisant écho à l’héritage de la SEAT Ibiza et à l’esprit générationnel qui caractérise ces deux modèles depuis leur création.

SEAT Ibiza : une icône qui traverse les générations :

Lancée pour la première fois en 1984, la SEAT Ibiza est l’un des modèles les plus emblématiques de la marque, avec plus de six millions d’unités vendues à travers le monde. Véritable symbole de jeunesse et de liberté, elle a su se réinventer au fil des générations tout en conservant son ADN : design affirmé, agilité en milieu urbain et plaisir de conduite.

Dans sa nouvelle version, la SEAT Ibiza se distingue par un design extérieur modernisé, un intérieur repensé et des équipements technologiques améliorés, pensés pour un usage quotidien et connecté.

SEAT Arona : le SUV urbain au caractère affirmé

De son côté, la SEAT Arona, SUV urbain de la marque, confirme son positionnement dynamique avec un style robuste, une position de conduite surélevée et une polyvalence adaptée aux modes de vie actuels. Elle s’adresse à une clientèle active, à la recherche d’un véhicule pratique, moderne et expressif.

La nouvelle SEAT Arona bénéficie également d’évolutions en matière de design, de confort et de technologies embarquées, renforçant son attractivité sur le segment des SUV compacts.

Un lancement à l’image de l’ADN SEAT :

« Avec le lancement des nouvelles Ibiza et Arona, nous avons voulu proposer bien plus qu’une simple présentation produit. Rollin’ Young traduit l’état d’esprit de ces modèles et de la génération à laquelle ils s’adressent : une génération libre, créative, connectée, qui assume ses choix et avance à son propre rythme.

Ibiza et Arona ont toujours été des modèles emblématiques chez SEAT, et ce renouvellement nous permet de renforcer ce lien émotionnel avec nos clients, à travers des voitures accessibles, stylées et pensées pour un usage quotidien urbain »,

Déclare Adel Adam Zerrouk, Directeur de marque SEAT et CUPRA Maroc.

Disponibilité et prix :

Les nouvelles SEAT Ibiza et SEAT Arona sont désormais disponibles dans le réseau SEAT Maroc, aux prix suivants :

La nouvelle SEAT Ibiza : à partir de 169 900 Dhs

La nouvelle SEAT Arona : à partir de 215 000 Dhs

À travers ce lancement, SEAT Maroc réaffirme son ambition de proposer des véhicules au design distinctif, dotés de technologies utiles et en phase avec les attentes d’une nouvelle génération d’automobilistes.