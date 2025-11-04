MIM 2025 : le Maroc confirme son statut de Smart Hub mondial du textile

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 22ᵉ édition du salon Maroc in Mode (MIM) se tiendra du 5 au 7 novembre 2025 à Casablanca, sous le thème « Morocco, the Smart Hub for Global Textile ».

Organisé par l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement) en collaboration avec CEMS (organisateur international de salons et de congrès), le salon propose un programme d’expertise d’envergure, animé durant les deux premiers jours par des organisations internationales de premier plan.

Ces conférences de haut niveau aborderont les enjeux clés de l’industrie : innovation, durabilité,

compétitivité, traçabilité et transformation des chaînes de valeur mondiales.

Rendez-vous incontournable du textile et de l’habillement en Afrique, MIM 2025 réunira plus

de 200 exposants, marocains et étrangers, qui mettront en avant leurs innovations, collections et technologies de pointe. De grands donneurs d’ordres et acheteurs internationaux seront présents pour découvrir le potentiel du Maroc et explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

Le salon accueillera également des délégations de haut niveau représentant des organisations telles que *EURATEX, *UKFT, *IAF, *ITMF, *NCTO, *IFC, *ITC et le *CTTH ainsi que plusieurs fédérations africaines. Avec la participation de plus de 22 pays, Casablanca affirme son rôle de carrefour stratégique reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

MIM 2025 s’annonce ainsi comme un événement majeur pour l’avenir du textile marocain, vitrine d’excellence du savoir-faire national et tremplin vers de nouvelles collaborations internationales.

• *EURATEX: European Apparel and Textile Confederation

• *UKFT: UK Fashion and Textile Association

• *IAF: International Apparel Federation

• *ITMF: International Textile Manufacturers Federation

• *IFC: International Finance Corporation

• *ITC : International Trade Centre

• *CTTH : Centre Technique du Textile et de l’Habillement

• *NCTO: National Council of Textile Organizations