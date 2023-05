Coup d’envoi de la 20ème édition de MIM-Le Salon international du textile

Le MIM – Salon International du textile est aujourd’hui la plateforme commerciale et de networking parfaite pour les acteurs locaux et internationaux du textile. Axé sur la promotion de l’excellence et le savoir-faire ancestral de la production textile marocaine sur les marchés mondiaux, le salon qui se tiendra jusqu’au 12 mai prochain, connait la participation d’entreprises et de visiteurs du monde entier. En effet, ce sont plus de 120 exposants, représentant majoritairement les entreprises marocaines du textile et de l’habillement, qui y sont présents.

Pour la première fois de l’histoire du salon, un pavillon dédié aux marques marocaines a été mis en place, où on retrouve entre autres, les marques Partner’s, Hurya, Razana, Giomi, Maestro, Rosabella, Arwa Shop et Arablanco.

Lors de cette édition, la thématique « Dayem », qui représente la vision conçue par l’AMITH pour le développement de l’industrie, sera axée sur la diversification des marchés, et le développement durable sur les plans social et environnemental, ainsi que le renforcement de la chaîne de valeur et l’amélioration de la compétitivité des entreprises textile marocaines.