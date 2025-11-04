AFIS Awards 2025 : Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank, sacré « African Banker of the Year»

Mohamed El Kettani, Président-Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, a été sacré « African Banker of the Year» aux AFIS Awards 2025.

À la tête du premier groupe bancaire marocain depuis 2007, Mohamed El Kettani s’est distingué par son leadership visionnaire et son engagement en faveur d’une finance durable et inclusive sur le continent africain.

Sous sa direction, Attijariwafa bank est aujourd’hui présente dans 15 pays africains et a enregistré une hausse de 29 % de son résultat net en 2024. Le groupe a également émis un emprunt obligataire vert de 500 millions de dollars destiné au financement de projets dans les énergies renouvelables, tout en renforçant son intégration régionale grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec Union Bank Nigeria et le Secrétariat de la ZLECAf (AfCFTA).

Un parcours exemplaire qui confirme le rôle clé de Mohamed El Kettani dans la transformation du paysage bancaire africain et la promotion d’une croissance responsable et durable.

S.L.