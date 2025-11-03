Nader Al-Zouabi: « le monde du futur sera électrique » (VIDEO)

Autour d’une table ronde organisée par le Cercle des ÉCO, plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’énergie ont débattu de la place du solaire dans le mix énergétique marocain et de son évolution face à l’émergence de nouvelles filières vertes. Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie de Schneider Electric, Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats chez Nexans Maroc, et Houda Bouchara, responsable développement au Cluster ENR Maroc ont livré une analyse lucide sur les défis et les perspectives du solaire à l’heure de la diversification énergétique.

Les actions combinées (formation, financement, intégration industrielle, régulation) doivent converger pour créer un écosystème capable de répondre aux besoins locaux tout en étant compétitif à l’international. Pour Nader Al-Zouabi, la transition énergétique est une opportunité de transformation industrielle majeure. «Aujourd’hui, nous voyons que le monde et le futur seront électriques. Votre voiture, votre four, votre machine à cuisiner seront électriques». Dans ce contexte, le solaire devient un catalyseur de compétences et d’industrialisation, mais la réussite dépendra de la capacité des acteurs locaux à monter en gamme et à innover.