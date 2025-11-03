Solaire : quelle place pour les PME au Maroc ? (VIDEO)

Autour d’une table ronde organisée par le Cercle des ÉCO, plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’énergie ont débattu de la place du solaire dans le mix énergétique marocain et de son évolution face à l’émergence de nouvelles filières vertes. Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie de Schneider Electric, Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats chez Nexans Maroc, et Houda Bouchara, responsable développement au Cluster ENR Maroc ont livré une analyse lucide sur les défis et les perspectives du solaire à l’heure de la diversification énergétique.

Le cluster ENR Maroc joue un rôle moteur pour structurer ce vivier d’acteurs. Il a mis en place le label TACAPRO, conçu pour garantir la qualité des installations solaires et inciter les PME à structurer leurs compétences.

«Nous organisons plusieurs formations tout au long de l’année», explique Houda Bouchara, responsable développement au sein du cluster.

Ces formations techniques et technologiques sont complétées par un accompagnement à l’export et des projets pilotes en collaboration avec l’université et l’industrie, comme le futur CSP thermique. Chez Nexans, l’accent est également mis sur la formation et la sécurité. L’entreprise a développé un programme permettant de former artisans et PME à l’installation sécurisée des panneaux solaires, tout en les sensibilisant à la durabilité et aux normes requises pour les projets de grande envergure.

Pour Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie chez Schneider Electric, la PME fait partie intégrante de l’écosystème.

«Nous préférons pousser et développer cet écosystème de compagnies locales pour présenter notre entreprise au marché», explique-t-il.

Les startups ne sont pas en reste. Le cluster dispose d’un incubateur labellisé par Tamwilcom, qui accompagne les porteurs de projets depuis la structuration de l’idée jusqu’à sa commercialisation. Appels à projets et challenges permettent de repérer les solutions innovantes, tandis que les jurys de financement offrent un soutien concret aux initiatives les plus prometteuses.