Solaire: quels sont les freins qui persistent encore au Maroc ? (VIDEO)

Autour d’une table ronde organisée par le Cercle des ÉCO, plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’énergie ont débattu de la place du solaire dans le mix énergétique marocain et de son évolution face à l’émergence de nouvelles filières vertes. Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie de Schneider Electric, Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats chez Nexans Maroc, et Houda Bouchara, responsable développement au Cluster ENR Maroc ont livré une analyse lucide sur les défis et les perspectives du solaire à l’heure de la diversification énergétique.

Entre cadres réglementaires à clarifier, intégration industrielle inachevée et besoin d’un financement mieux ciblé, la production nationale cherche encore son rythme de croisière. L’autoconsommation solaire, au cœur de cette dynamique, pourrait en être l’un des catalyseurs, à condition de lever les freins persistants pointés par les acteurs du secteur.

Pour Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats à Nexans Maroc, le principal verrou n’est plus technologique mais réglementaire. «Les textes existent, le gouvernement a accompli des avancées notables, notamment en permettant aux autoproducteurs de consommer et de vendre une partie de leur production. Mais tout n’est pas encore clair, notamment pour les opérateurs qui veulent développer des parcs solaires en basse et moyenne tension», souligne-t-il. Selon lui, il ne s’agit plus de légiférer davantage, mais de clarifier et d’appliquer de manière pragmatique les textes existants.

Une lecture que partage Houda Bouchara, responsable développement au Cluster ENR Maroc, qui déplore une lenteur administrative persistante. «Voilà quatre ou cinq ans qu’on parle de la réglementation pour permettre l’injection en moyenne tension. Des réunions ont été tenues avec le ministère de la Transition énergétique et la NRE, mais l’application tarde à venir», consent-elle.