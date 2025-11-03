Quelles solutions pour développer le solaire au Maroc ? (VIDEO)

Autour d’une table ronde organisée par le Cercle des ÉCO, plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’énergie ont débattu de la place du solaire dans le mix énergétique marocain et de son évolution face à l’émergence de nouvelles filières vertes. Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie de Schneider Electric, Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats chez Nexans Maroc, et Houda Bouchara, responsable développement au Cluster ENR Maroc ont livré une analyse lucide sur les défis et les perspectives du solaire à l’heure de la diversification énergétique.

Si la régulation reste un frein, la technologie ouvre de nouvelles perspectives. Pour Noureddine Aouda, le Maroc dispose des infrastructures nécessaires, mais «les technologies de pointe, qu’il s’agisse de panneaux solaires, de batteries ou d’onduleurs, ne sont pas encore produites localement».

Cette dépendance complique la montée en puissance du secteur. Le défi est de gérer l’intermittence du solaire et assurer la stabilité du réseau. «Il faut du digital et du smart grid pour stabiliser le réseau. Le Maroc a déjà lancé une ligne de 3 gigawatts reliant le nord au sud pour connecter les projets renouvelables, mais ce n’est pas suffisant», précise-t-il.

Aouda prône la mise en place de systèmes intelligents comme les EMS (Energy Management System) ou les VPP (Virtual Power Plant), capables de gérer l’énergie entre solaire, éolien, stockage et hydrogène, optimisant ainsi la production et la distribution. Une vision partagée par Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie chez Schneider Electric, qui souligne le potentiel de la digitalisation et de l’intelligence artificielle dans la gestion énergétique.