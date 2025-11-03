Mix énergétique: quelle place pour le solaire au Maroc ? (VIDEO)

Autour d’une table ronde organisée par le Cercle des ÉCO, plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’énergie ont débattu de la place du solaire dans le mix énergétique marocain et de son évolution face à l’émergence de nouvelles filières vertes. Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie de Schneider Electric, Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats chez Nexans Maroc, et Houda Bouchara, responsable développement au Cluster ENR Maroc ont livré une analyse lucide sur les défis et les perspectives du solaire à l’heure de la diversification énergétique.

Alors que le Maroc accélère sa transition vers un modèle énergétique bas carbone, le solaire s’impose comme une pierre angulaire de cette transformation. Mais à l’heure où les projecteurs se braquent sur l’hydrogène vert ou l’éolien, comment le solaire s’adapte-t-il à cette nouvelle ère de diversification? C’est autour de cette question que se sont réunis, lors de la table ronde du Cercle des Éco, trois figures clés du secteur : Nader Al-Zouabi, directeur général Maroc et Mauritanie chez Schneider Electric, Noureddine Aouda, directeur de l’innovation et des partenariats à Nexans Maroc et Houda Bouchara, responsable développement au sein du Cluster ENR Maroc.

Pour Noureddine Aouda, le solaire demeure un pilier incontournable du mix énergétique national. «Le Maroc vise plus de 52% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, et cet objectif est inatteignable sans un renforcement de la part du solaire», rappelle-t-il.

Selon lui, la force du Maroc réside dans la complémentarité entre le solaire et l’éolien. «Le solaire est dominant dans les zones intérieures, tandis que l’éolien prospère sur les côtes. Ensemble, ils offrent une couverture saisonnière et géographique optimale», explique-t-il. Une lecture partagée par Houda Bouchara, qui insiste sur l’ancrage territorial du développement énergétique. «Chaque région a ses spécificités. Certaines sont plus adaptées au solaire, d’autres à un mix solaire-éolien. Cette diversité fait la richesse du Maroc et renforce notre souveraineté énergétique», indique la responsable.