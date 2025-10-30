Construction modulaire : la méthode Touax Maroc

Installée à Mohammédia, Touax Maroc s’impose comme un acteur clé de la construction modulaire au Maroc et sur le continent en général. Forte d’une usine de 20.000 m² et d’un savoir-faire industriel certifié ISO, l’entreprise accompagne les grands chantiers nationaux avec des solutions rapides, durables et à faible empreinte carbone. Elle contribue aussi à la montée en puissance d’une filière au cœur des ambitions infrastructurelles du pays.

Alors que le Maroc s’engage dans une décennie d’investissements sans précédent portée par le Mondial 2030, la transition verte et les nouveaux pôles industriels, un acteur s’impose discrètement comme maillon essentiel de cette dynamique: ‘’ Touax Maroc’’. Filiale du groupe français Touax, l’entreprise installée à Mohammédia a su bâtir une solide réputation dans la construction modulaire industrialisée, un secteur qui répond aujourd’hui aux défis d’efficacité, de durabilité et de rapidité que posent les grands chantiers du Royaume.

Une usine de référence à Mohammédia

Sur plus de 20.000 m², l’unité industrielle de Touax Maroc intègre un atelier de structures métalliques, une ligne d’assemblage et une zone logistique complète. Cette plateforme figure parmi les plus modernes du continent, avec une capacité de production annuelle dépassant 100.000 m² de bâtiments modulaires, destinés aussi bien à des solutions standardisées qu’à des réalisations complexes, écoles, hôpitaux, ambassades, bases-vie ou centres administratifs.

Ces dernières années, l’entreprise a renforcé sa compétitivité par une série d’investissements ciblés, machines de découpe laser et cisailles automatiques, extension de 20 % de la surface de production, digitalisation du magasin de stockage et installation de panneaux solaires. L’augmentation de 40 % de la capacité de stockage et de 80 % du chargement à l’export témoigne d’une stratégie clairement orientée vers la performance industrielle et environnementale.

Une stratégie continentale

Touax Maroc mise désormais sur une expansion maîtrisée à l’échelle africaine. L’entreprise consolide ses partenariats avec les grands donneurs d’ordre publics et privés tout en adoptant une approche continentale, coopération avec les entreprises locales du BTP, transfert de compétences et formation d’équipes régionales.

Son modèle repose sur une production flexible capable d’accompagner la montée en puissance des infrastructures sociales, santé, éducation, logements, qui mobilisent une part croissante des investissements africains. Selon la direction, la croissance du marché modulaire en Afrique devrait rester à deux chiffres dans les prochaines années, portée par la demande croissante de solutions industrialisées et durables.

Des standards de qualité internationaux

Touax a structuré son activité autour d’un système de management intégré conforme aux normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé-sécurité). Les structures métalliques répondent aux Eurocodes, tandis que les matériaux sont sélectionnés pour leur faible empreinte carbone.

Ce dispositif permet de garantir une durée de vie des bâtiments supérieure à 25 ans, tout en réduisant de 30 à 50 % les émissions de CO₂ par rapport à la construction traditionnelle. La traçabilité complète des matériaux et procédés ajoute une exigence de transparence essentielle pour les grands projets publics.

L’un des principaux atouts de la construction modulaire Touax réside dans sa capacité à conjuguer rapidité, qualité et flexibilité. Les bâtiments sont fabriqués en usine pendant que la préparation du site avance en parallèle, permettant un gain de temps allant jusqu’à 70 %. La filière sèche, sans consommation d’eau ni de sable, garantit une empreinte environnementale réduite.

La standardisation des processus de production assure une qualité constante et des taux de défauts techniques très faibles. Pour les chantiers d’envergure, cette fiabilité se traduit par des délais sécurisés et des coûts maîtrisés, une économie d’au moins 20 % par rapport aux méthodes conventionnelles, avec une rentabilisation plus rapide grâce à une livraison anticipée.

Des solutions au cœur de la durabilité

Au-delà de la performance industrielle, Touax Maroc s’inscrit pleinement dans la logique de l’économie circulaire. Ses bâtiments, entièrement réutilisables et recyclables en fin de vie, contribuent à limiter la production de déchets tout en optimisant l’usage des ressources.

L’entreprise répond ainsi à une demande croissante pour des chantiers à faible empreinte écologique, en phase avec la stratégie nationale de développement durable et les engagements climatiques du Maroc. Les modules Touax s’intègrent aujourd’hui dans des projets d’envergure – établissements scolaires, bases logistiques, infrastructures sanitaires – où l’innovation constructive devient un levier d’accélération.

Dans un contexte où le Maroc modernise ses infrastructures tout en s’ouvrant sur l’Afrique, la construction modulaire apparaît comme une alternative stratégique aux procédés traditionnels. Touax Maroc répond à cette transformation par son ancrage industriel local, sa maîtrise technologique et sa vision durable. De Mohammédia à Dakar, de Nouakchott à Abidjan, ses solutions accompagnent la montée en puissance des grands projets du continent, contribuant à bâtir un modèle d’industrialisation plus intelligent, plus sobre et plus rapide.

Dans la décennie des grands chantiers marocains, Touax ne se positionne pas comme un fournisseur, mais comme un véritable partenaire d’exécution et d’innovation pour les acteurs publics et privés qui dessinent l’avenir du territoire.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO