Matthias de Larminat : “Notre modèle évolue pour transformer chaque opportunité en levier de croissance”

Matthias de Larminat

Directeur général de Vivo Energy Maroc

Vivo Energy Maroc poursuit le renforcement de son réseau Shell, avec plus de 470 stations couvrant tout le Royaume et un développement notable dans les provinces du Sud. Dans ces régions, le nombre de stations a triplé en un an, générant près de 700 emplois. Avec le lancement de la station Al Jazira, modèle pilote de nouvelle génération certifié Haute qualité environnementale, l’entreprise dévoile une vision tournée vers l’innovation, la durabilité et la diversification des services. À travers «La Pause», les bornes électriques et les solutions digitales, Vivo Energy transforme ses stations en véritables hubs de mobilité et d’expérience client, alignés sur les besoins modernes des Marocains et la transition énergétique.

Quelle est la taille actuelle de votre réseau au Maroc ?

Vivo Energy continue de développer son réseau en phase avec le dynamisme du pays et l’extension du réseau routier. Avec plus de 470 stations-service Shell réparties sur l’ensemble du Royaume, nous restons au plus près des besoins des Marocains.

Le développement le plus notable est celui récemment réalisé dans les provinces du Sud : le réseau y est passé de 13 à 42 stations entre 2024 et 2025, générant près de 700 emplois et faisant de notre filiale dans le Sud le deuxième employeur de la région. Alors que le Maroc célèbre les 50 ans de la Marche Verte, ces investissements prolongent une histoire commune et traduisent notre vision : insuffler l’énergie d’un Maroc qui avance, en accompagnant toutes ses régions avec des solutions modernes et adaptées à leurs besoins.

La station Al Jazira est présentée comme modèle pilote. Quelles sont les ambitions stratégiques de Vivo Energy Maroc derrière ce projet, et comment comptez-vous décliner ce concept à l’échelle nationale ?

La station Shell Al Jazira est à la fois une vitrine et un modèle pilote d’une nouvelle génération de stations-service, pensée pour des besoins modernes et exigeants. Son architecture plus lumineuse, aérée et confortable met en avant une intégration poussée de la durabilité, faisant d’elle la première station en Afrique certifiée Haute qualité environnementale niveau “excellent”.

Côté services, l’offre a été enrichie : zone dédiée à la recharge électrique rapide, espaces vidange et lavage modernisés, mais aussi de nouveaux espaces pour les automobilistes – aires de jeux pour enfants, lounge calme avec terrasse, ainsi que plusieurs offres de restauration dont La Pause et l’offre Beldi qui connaissent un franc succès. Ce concept marque une étape importante et servira de modèle adaptable aux besoins spécifiques des grands corridors de mobilité.

Le lancement du concept «La Pause» marque, pour sa part, une diversification de l’offre. Quelle est la philosophie de cette nouvelle expérience culinaire et quelle place occupe-t-elle dans votre stratégie de fidélisation ?

La Pause est née d’une observation et d’une conviction. L’observation, c’est celle d’un Maroc en plein mouvement. La conviction, c’est que nos stations doivent évoluer pour devenir de véritables espaces de vie avec des offres diversifiées et modernisées, bien au-delà du simple rôle de lieu de passage. Nous y proposons une expérience culinaire inédite, conçue avec la cheffe Meryem Tahiri, qui revisite la cuisine marocaine dans une version contemporaine et adaptée au rythme des voyageurs.

Cette offre, disponible 24h/24 et 7j/7, permet une halte rapide mais qualitative, authentique et généreuse. Au-delà de la restauration, notre concept La Pause est un levier clé de fidélisation : elle crée un lien émotionnel avec nos clients et renforce l’attractivité de notre réseau.

Vous avez intégré dans vos stations des bornes de recharge pour véhicules électriques et des solutions digitales. Comment ces innovations transforment-elles concrètement le parcours client et votre relation avec les automobilistes ?

L’innovation transforme le parcours client en faisant de la station-service un véritable hub de services. Nous intégrons aujourd’hui le paiement digitalisé, le suivi en temps réel, des programmes de fidélité personnalisés, ainsi que les premières bornes Shell Recharge du pays et même du continent. Ces innovations rendent chaque arrêt plus utile, plus fluide et préparent nos stations à répondre aux besoins de la mobilité de demain.

La durabilité est un enjeu majeur. Quelles mesures concrètes mettez-vous en œuvre dans vos stations (énergies renouvelables, réduction de l’empreinte carbone, gestion des déchets) pour accompagner la transition énergétique ?

Depuis sa création en 2011, Vivo Energy a placé le développement durable au cœur de sa stratégie, avec des engagements ESG clairs. Concrètement, nos sites intègrent désormais des éclairages LED, des panneaux photovoltaïques, une gestion intelligente des consommations, le recyclage de l’eau et un traitement rigoureux des déchets.

Cet état d’esprit se retrouve aussi dans La Pause, avec une sélection exigeante de produits frais et responsables et une attention particulière à la gestion des déchets. Notre ambition est d’accompagner la transition énergétique et de réduire notre empreinte carbone tout en préparant des stations capables d’accueillir durablement les nouveaux usages de la mobilité et de la consommation.

À quel retour sur investissement vous attendez-vous avec cette nouvelle génération de stations-service, et quelle est la part des revenus des services annexes (restauration, digital, mobilité électrique) ?

Notre modèle évolue pour transformer chaque opportunité en levier de croissance. Au-delà du carburant, nous développons des activités hors-carburant comme la restauration et la mobilité électrique.

Avec La Pause, nous ouvrons même la voie à des perspectives en dehors du cadre des stations-service. Notre stratégie est pensée dans le temps long : même si la mobilité électrique n’a pas encore atteint sa maturité, la combinaison recharge + services constitue un modèle crédible. Nous avançons avec pragmatisme, en partenariat avec les acteurs publics et privés, pour bâtir un réseau solide et durable.

Abdelhafid Marzak / Les Inspirations ÉCO