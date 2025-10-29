Évolution de la mobilité : les contours de la station-service du futur se dessinent

À l’heure où la transition énergétique redéfinit la mobilité, la station-service du futur s’impose comme un nouvel espace de vie. Au Maroc, elle devra conjuguer énergies propres, digitalisation et confort client : bornes électriques, espaces de détente, services connectés, automatisation… Plus qu’un simple point de ravitaillement, elle deviendra un lieu d’expérience intégrant loisirs, technologie et durabilité.

Comment sera la station-service du futur au Maroc ? La question se pose avec acuité au vu des transformations que connaît la mobilité à travers le monde. D’abord, les carburants conventionnels cèderont, peu à peu, la place à l‘électricité et à l’hydrogène.

Cette transformation implique des durées de recharge plus longues dans les stations-service. Ces dernières devront donc être repensées pour rendre cette attente plus acceptable, plus agréable. Alors qu’elles donnent aujourd’hui accès à des espaces de pure consommation, les stations-service devront se transformer en véritables lieux de détente et de divertissement.

La plateforme Sunrise Business explique, par exemple, que la station-service de demain permettra de retirer des colis dans des casiers automatisés. Pour celles disposant d’espace suffisant, souvent situées aux abords des villes, elles offriront des places de stationnement gratuites. Côté consommation électrique, bien évidemment, le photovoltaïque sera présent dans la station-service de demain.

Par ailleurs, le numérique y jouera un rôle important dans l’amélioration de l’expérience client. Selon Sunrise Business, les automobilistes du futur s’attendront à un niveau de confort élevé (paiement automatisé, approche individuelle du client lors du shopping, possibilités de divertissement telles que le streaming dans des lounges confortables…). La numérisation ne se limitera pas aux applicatifs clients. Elle couvrira également les processus internes de gestion des stations-service : marchandises, bornes de recharge, maintenance prédictive…

Dans certains pays comme la France, des acteurs du secteur sont déjà allés encore plus loin, en proposant des stations-service entièrement automatisées. Ainsi, même dans leurs espaces commerciaux, des robots automatiques proposent et livrent des produits de grande consommation (biscuiterie, boissons, eaux…). Sous ces cieux, la station-service du futur est déjà opérationnelle aujourd’hui !

Abdelhafid Marzak / Les Inspirations ÉCO