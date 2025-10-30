Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 30 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 30 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2271 – 11,8855
1 DOLLAR U.S.A. 8,8013 – 10,2285
1 DOLLAR CANADIEN 6,315 – 7,339
1 LIVRE STERLING 11,625 – 13,511
1 LIVRE GIBRALTAR 11,625 – 13,511
1 FRANC SUISSE 11,02 – 12,808
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3468 – 2,7274
1 DINAR KOWEITIEN 28,72 – 33,378
1 DIRHAM E.A.U. 2,3962 – 2,7848
1 RIYAL QATARI 2,414 – 2,8054
1 DINAR BAHREINI 23,345 – 27,131
100 YENS JAPONAIS 5,7412 – 6,6722
1 RIYAL OMANI 22,86 – 26,568.
S.L