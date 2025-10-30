Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 30 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 30 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2271 – 11,8855

1 DOLLAR U.S.A. 8,8013 – 10,2285

1 DOLLAR CANADIEN 6,315 – 7,339

1 LIVRE STERLING 11,625 – 13,511

1 LIVRE GIBRALTAR 11,625 – 13,511

1 FRANC SUISSE 11,02 – 12,808

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3468 – 2,7274

1 DINAR KOWEITIEN 28,72 – 33,378

1 DIRHAM E.A.U. 2,3962 – 2,7848

1 RIYAL QATARI 2,414 – 2,8054

1 DINAR BAHREINI 23,345 – 27,131

100 YENS JAPONAIS 5,7412 – 6,6722

1 RIYAL OMANI 22,86 – 26,568.

