Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 29 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 octobre 2025 - 09:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 29 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2315 – 11,8907

1 DOLLAR U.S.A. 8,7937 – 10,2197

1 DOLLAR CANADIEN 6,3132 – 7,337

1 LIVRE STERLING 11,631 – 13,517

1 LIVRE GIBRALTAR 11,631 – 13,517

1 FRANC SUISSE 11,069 – 12,865

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3448 – 2,725

1 DINAR KOWEITIEN 28,672 – 33,322

1 DIRHAM E.A.U. 2,3942 – 2,7824

1 RIYAL QATARI 2,4118 – 2,803

1 DINAR BAHREINI 23,326 – 27,108

100 YENS JAPONAIS 5,7842 – 6,7222

1 RIYAL OMANI 22,841 – 26,545.

