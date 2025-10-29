Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 29 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 29 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2315 – 11,8907
1 DOLLAR U.S.A. 8,7937 – 10,2197
1 DOLLAR CANADIEN 6,3132 – 7,337
1 LIVRE STERLING 11,631 – 13,517
1 LIVRE GIBRALTAR 11,631 – 13,517
1 FRANC SUISSE 11,069 – 12,865
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3448 – 2,725
1 DINAR KOWEITIEN 28,672 – 33,322
1 DIRHAM E.A.U. 2,3942 – 2,7824
1 RIYAL QATARI 2,4118 – 2,803
1 DINAR BAHREINI 23,326 – 27,108
100 YENS JAPONAIS 5,7842 – 6,7222
1 RIYAL OMANI 22,841 – 26,545.
S.L