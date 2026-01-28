La Bourse de Casablanca clôture en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 1,87% à 18.963,82 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 1,57% à 1.468,98 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 1,5% à 1.279,51 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a augmenté de 2,19% à 1.891,25 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 1,18% à 17.528,36 pts et 1,48% à 16.133,92 pts.