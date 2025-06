Epson célèbre 50 ans d’héritage, d’innovation et d’engagement

Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, « Epson ») célèbre aujourd’hui le 50ème anniversaire de la marque Epson.

Depuis sa création en 1975, Epson s’est forgé une réputation mondiale en respectant les valeurs de créativité, d’innovation, d’intégrité et d’engagement. S’inspirant de ses origines horlogères en 1942, Epson a continuellement développé ses technologies efficaces, compactes et précises pour en faire des produits qui ont façonné les industries et enrichi les vies à travers le monde.

Le logo du 50ème anniversaire d’Epson exprime notre gratitude

envers toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu’à présent, ainsi que notre détermination à rester une marque de confiance à l’échelle mondiale.

Epson : Notre première innovation et ses « descendants »

Le nom « Epson » est né de l’EP-101, la première imprimante numérique compacte au monde, avec l’ambition de faire naître de nombreuses déclinaisons de cette innovation originale. Cette ambition s’est concrétisée par des décennies d’excellence produits et une confiance accrue des clients, avec une présenceaffirmée dans les domaines grand public, professionnel, commercial et industriel.

Solutions d’impression

L’héritage d’Epson en matière d’impression s’est poursuivi avec le MP-80, qui a introduit l’ESC/P, devenu par la suite une norme industrielle. En 1993, le MJ-500 a fait ses débuts avec la technologie Micro Piezo, suivi par le MJ-700V2C en 1994, qui a introduit l’impression haute résolution 720 dpi dans les foyers à un prix abordable. En 2010, Epson a lancé des imprimantes à réservoir d’encre haute capacité en réponse aux retours des clients en Indonésie. Aujourd’hui, Epson est la première marque d’imprimantes à réservoir d’encre avec plus de 100 millions d’unités vendues dans plus de 170 pays*1.

La technologie des têtes d’impression PrecisionCore d’Epson a permis à Epson de développer une large gamme de produits, non seulement pour les particuliers et les entreprises, mais aussi pour les applications commerciales et industrielles. Nos têtes d’impression sont reconnues pour leur qualité exceptionnelle et sont largement utilisées dans des imprimantes de tiers, faisant d’Epson l’un des principaux fournisseurs de têtes d’impression utilisées dans les machines à jet d’encre industrielles.

Les imprimantes professionnelles grand format et les solutions textiles d’Epson, telles que la Monna Lisa 160B, favorisent une production durable en petites séries, tandis que la série SurePress répond aux besoins d’emballage en petits tirages des industries en évolution rapide.

Communications visuelles

L’aventure des projecteurs LCD d’Epson a commencé en 1989 avec le VPJ-700, suivi par le ELP-3000 en 1994, qui offrait une luminosité triple dans un format portable. Les projecteurs Epson sont équipés de panneaux en polysilicium à haute température (HTPS), qui garantissent des images éclatantes et de haute qualité grâce à des techniques de fabrication de qualité semi-conducteur.

L’EB-L25000U de 2016 a établi une référence en tant que projecteur laser 3LCD le plus lumineux*2 au monde avec 25 000 lumens. Epson domine désormais le marché mondial des projecteurs d’entreprise*3, alimentant tout, des réunions aux expositions culturelles immersives telles que la projection cartographique sur le château de Matsumoto.

Fabrication et vêtements

Epson est leader dans l’automatisation des usines depuis le lancement de ses robots industriels de type SCARA en 1983. Compacts, rapides et précis, ces robots permettent une production flexible dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique et la santé. Epson a obtenu et conservé la première part de marché mondiale*4 en termes de chiffre d’affaires dans le segment des robots industriels SCARA. En intégrant des technologies de vision et de détection de force, les robots gèrent désormais des tâches délicates, semblables à celles d’un être humain, aidant ainsi les fabricants à accroître leur productivité et à faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Leur utilisation s’est étendue, au-delà des usines, aux sciences de la vie et à la recherche, où la précision est essentielle.

Dans le domaine de l’horlogerie, Epson a lancé la première montre à quartz au monde en 1969 et a introduit des innovations telles que la montre TV et des modèles à quartz à remontage automatique. L’acquisition d’Orient Watch Company en 2009 a renforcé la présence d’Epson dans le domaine des montres mécaniques. Parallèlement, les cristaux de quartz d’Epson – cultivés en interne – sont essentiels dans l’électronique moderne, utilisés dans les smartphones, les drones et la surveillance des infrastructures. Epson se classe parmi les premiers fabricants mondiaux de ces composants*5.

Une présence mondiale

L’aventure mondiale d’Epson a commencé avec la fabrication à Singapour en 1968 et les opérations de vente aux États-Unis en 1975. Au fil des décennies, Epson a développé un solide réseau international avec des sites de production clés en Chine, en Indonésie et aux Philippines, et des sièges régionaux aux États-Unis, en Europe, à Singapour et en Chine. Laconnaissance des marchés locaux a été à l’origine d’innovations, telles que les imprimantes à réservoir d’encre initialement lancées en Indonésie. En 2023, Epson s’est développée au Moyen-Orient et en Afrique par le biais d’une nouvelle filiale commerciale à Dubaï, renforçant ainsi le soutien aux marchés émergents.

Epson a conquis une clientèle mondiale et diversifiée

Les technologies Epson sont devenues essentielles dans de nombreux domaines, de l’impression domestique à l’art numérique, en passant par la cartographie de projection et la robotique collaborative. Nos solutions d’impression s’adressent aux photographes professionnels, aux designers et aux éducateurs, tandis que nos projecteurs prennent en charge les présentations professionnelles et les événements de grande envergure. Les robots industriels et les appareils à cristaux contribuent à l’agriculture de précision, à l’automatisation et à la résilience des infrastructures. Ce large éventail d’applications s’appuie sur notre engagement en faveur de produits fiables et de haute qualité, ainsi que du développement durable.

Alors que nous réfléchissons aux 50 dernières années, nous honorons la confiance de nos partenaires et de nos clients. Enracinés dans la beauté naturelle de Nagano, nous restons déterminés à protéger l’environnement et à poursuivre notre vision : devenir négatifs en carbone et éliminer l’utilisation des ressources souterraines épuisables d’ici à 2050.

Nous continuerons à défendre l’innovation efficace, compacte et précise, afin d’enrichir les vies et de créer un monde meilleur pour les générations à venir.

Remarque : Les noms des modèles de produits indiqués sont les noms utilisés pour les produits commercialisés au Japon à l’époque.

*1 À la fin du mois de septembre 2024

*2 En décembre 2015, pour les projecteurs 3LCD déjà commercialisés, selon les recherches d’Epson,

*3 Part des projecteurs de 500 lumens ou plus, à l’exclusion des produits TV sans écran, selon FY2023 Futuresource Consulting Ltd.

*4 « 2025 Worldwide Robot-Related Market Status and Future Prospects FA Robots » (Expéditions de robots industriels SCARA en 2024 sur la base des revenus), Fuji Keizai Co, Ltd.

*5 Basé sur l’édition 2023 du rapport Global Timing Device Market Report de QYRESEARCH, selon les recherches d’Epson.

