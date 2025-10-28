Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 28 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 octobre 2025 - 09:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 28 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2385 – 11,8987

1 DOLLAR U.S.A. 8,7839 – 10,2083

1 DOLLAR CANADIEN 6,2742 – 7,2916

1 LIVRE STERLING 11,725 – 13,627

1 LIVRE GIBRALTAR 11,725 – 13,627

1 FRANC SUISSE 11,055 – 12,847

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3423 – 2,7221

1 DINAR KOWEITIEN 28,64 – 33,284

1 DIRHAM E.A.U. 2,3915 – 2,7793

1 RIYAL QATARI 2,4094 – 2,8002

1 DINAR BAHREINI 23,3 – 27,078

100 YENS JAPONAIS 5,7727 – 6,7089

1 RIYAL OMANI 22,815 – 26,515.

S.L


Tags
