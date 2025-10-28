Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 28 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 28 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2385 – 11,8987
1 DOLLAR U.S.A. 8,7839 – 10,2083
1 DOLLAR CANADIEN 6,2742 – 7,2916
1 LIVRE STERLING 11,725 – 13,627
1 LIVRE GIBRALTAR 11,725 – 13,627
1 FRANC SUISSE 11,055 – 12,847
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3423 – 2,7221
1 DINAR KOWEITIEN 28,64 – 33,284
1 DIRHAM E.A.U. 2,3915 – 2,7793
1 RIYAL QATARI 2,4094 – 2,8002
1 DINAR BAHREINI 23,3 – 27,078
100 YENS JAPONAIS 5,7727 – 6,7089
1 RIYAL OMANI 22,815 – 26,515.
