RMA participe à la 2ᵉ édition du Salon LOGITERRE

RMA, acteur majeur de l’assurance au Maroc, réaffirme son engagement en faveur du développement durable du secteur du transport et de la logistique à travers sa participation, en tant que sponsor Gold, à la 2ᵉ édition du Salon LOGITERRE, organisée du 16 au 18 octobre à Casablanca sous le thème « Connectivité vers un nouveau modèle Sud-Sud ».

Organisé par l’Union Africaine des Organisations du Transport et de la Logistique (UAOTL) et l’Association Marocaine des Transports Routiers Intercontinentaux (AMTRI-Maroc), Logiterre 2025 s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs africains du transport, de la mobilité et de la logistique. Cette édition vise à renforcer la coopération entre les pays du continent, à promouvoir des solutions innovantes et à bâtir les fondations d’une Afrique plus connectée, compétitive et durable.

RMA, un partenaire de confiance au service des transporteurs

À travers son partenariat stratégique avec l’UAOTL et sa participation au LOGITERRE, RMA confirme son engagement auprès des professionnels du transport en leur proposant des solutions qui allient innovation, sécurité et proximité. Ce partenariat vise à répondre concrètement aux besoins du secteur, en soutenant la protection des véhicules, des chauffeurs et des marchandises, tout en contribuant à la sécurisation et au développement durable du transport et de la logistique au Maroc.

Une offre dédiée aux poids lourds pour une protection complète

À l’occasion de LOGITERRE 2025, RMA met en lumière son offre exclusive dédiée aux poids lourds (camions de plus de 3,5 tonnes), conçue pour répondre aux besoins réels des transporteurs et gestionnaires de flotte. Cette solution globale couvre :

Le véhicule , le chauffeur , l’ activité et les équipements associés ;

, le , l’ et les associés ; Une assistance 24h/24 et 7j/7 , au Maroc comme à l’international ;

au Maroc comme à l’international ; Et, en exclusivité sur le marché, laprise en charge directe des réparations dans des garages agréés en Europe, sans avance de frais — une garantie de sérénité, de qualité et de continuité d’activité.

À travers notre partenariat renforcé avec l’UAOTL et notre offre dédiée aux poids lourds, nous apportons des solutions concrètes, innovantes et adaptées aux réalités du terrain : protection complète, assistance internationale, et prise en charge directe en Europe. RMA s’inscrit ainsi dans une démarche durable qui allie performance économique, proximité et impact positif. »