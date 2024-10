« Taaminate Damane » : DAMANE CASH et RMA collaborent pour une assurance inclusive

DAMANE CASH et RMA ont signé, le 2 octobre, un partenariat stratégique visant à améliorer l’accès à une offre d’assurance inclusive destinée aux populations vulnérables. Ce partenariat a donné naissance à la gamme de produits « Taaminate Damane », conçue pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires.

Les produits de « Taaminate Damane » couvrent divers risques, tels que le soutien financier aux familles en cas de décès de l’assuré ou encore le versement d’indemnités journalières en cas d’hospitalisation. La souscription à ces assurances se fait de manière rapide et instantanée, avec des primes abordables et des délais d’indemnisation réduits. Le modèle de distribution repose sur un large réseau de proximité, permettant un accès facilité et un service adapté aux besoins des Marocains.

Avec ce partenariat, DAMANE CASH et RMA visent à renforcer leur contribution à la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière, en promouvant un secteur financier plus inclusif et accessible à tous.