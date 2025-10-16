Economie du sport: experts et acteurs réunis à Tanger, en partenariat avec Les Inspirations ECO

Le Mondial 2030 ne représente pas seulement un événement planétaire d’envergure exceptionnelle. Il constitue aussi une formidable opportunité de croissance et d’innovation pour l’ensemble de l’écosystème sportif marocain et les secteurs économiques qui y sont liés.

À cette occasion, Economie Entreprises et KOMPASS MAROC, en partenariat avec le quotidien Les Inspirations ÉCO, organisent une conférence-débat stratégique autour du thème : « L’économie du sport, un levier de croissance et d’emploi ».

Avec la participation d’experts et de personnalités du monde sportif, dont Aziz Daouda, cette rencontre mettra en lumière les leviers économiques et les retombées potentielles de la Coupe du Monde 2030, ainsi que les stratégies à mettre en place pour faire du sport un moteur durable de développement au Maroc.

La conférence se tiendra le jeudi 23 octobre 2025, de 17h30 à 20h00, au Fairmont Tazi Palace à Tanger.

Un rendez-vous incontournable pour penser l’avenir économique du sport marocain et maximiser les opportunités offertes par le Mondial 2030.

S.L.