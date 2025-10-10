Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 10 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 10 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2114 – 11,8674

1 DOLLAR U.S.A. 8,8227 – 10,2535

1 DOLLAR CANADIEN 6,2911 – 7,3113

1 LIVRE STERLING 11,726 – 13,628

1 LIVRE GIBRALTAR 11,726 – 13,628

1 FRANC SUISSE 10,953 – 12,729

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3522 – 2,7336

1 DINAR KOWEITIEN 28,73 – 33,388

1 DIRHAM E.A.U. 2,402 – 2,7916

1 RIYAL QATARI 2,4201 – 2,8125

1 DINAR BAHREINI 23,403 – 27,197

100 YENS JAPONAIS 5,7706 – 6,7064

1 RIYAL OMANI 22,916 – 26,632

