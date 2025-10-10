Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 10 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 10 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2114 – 11,8674
1 DOLLAR U.S.A. 8,8227 – 10,2535
1 DOLLAR CANADIEN 6,2911 – 7,3113
1 LIVRE STERLING 11,726 – 13,628
1 LIVRE GIBRALTAR 11,726 – 13,628
1 FRANC SUISSE 10,953 – 12,729
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3522 – 2,7336
1 DINAR KOWEITIEN 28,73 – 33,388
1 DIRHAM E.A.U. 2,402 – 2,7916
1 RIYAL QATARI 2,4201 – 2,8125
1 DINAR BAHREINI 23,403 – 27,197
100 YENS JAPONAIS 5,7706 – 6,7064
1 RIYAL OMANI 22,916 – 26,632
