Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 7 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 07 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2463 – 11,9079
1 DOLLAR U.S.A. 8,7733 – 10,1961
1 DOLLAR CANADIEN 6,2855 – 7,3047
1 LIVRE STERLING 11,79 – 13,702
1 LIVRE GIBRALTAR 11,79 – 13,702
1 FRANC SUISSE 11,005 – 12,789
1 RIYAL SAOUDIEN 2,339 – 2,7184
1 DINAR KOWEITIEN 28,652 – 33,298
1 DIRHAM E.A.U. 2,3886 – 2,776
1 RIYAL QATARI 2,4068 – 2,797
1 DINAR BAHREINI 23,271 – 27,045
100 YENS JAPONAIS 5,8259 – 6,7707
1 RIYAL OMANI 22,788 – 26,484
S.L.