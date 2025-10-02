Acer accélère son déploiement au Maroc en s’appuyant sur l’expertise de Disty Technologies

Pour étendre sa présence sur le marché marocain, Acer s’appuie sur Disty Technologies, acteur incontournable de la distribution IT au Maroc, afin de déployer sa stratégie commerciale, ses offres produits et porter la vision et l’engagement de la marque sur le territoire.

Grâce à ce partenariat stratégique, Disty Technologies met son expertise et son réseau au service du développement d’Acer au Maroc, avec un objectif clair : proposer aux consommateurs marocains des produits performants accompagnés d’un service après-vente fiable et accessible.

« Chez Disty Technologies, nous avons toujours eu pour ambition d’offrir au marché marocain une large palette de solutions IT, issues des plus grandes marques internationales. L’arrivée d’Acer vient enrichir notre portefeuille déjà diversifié et renforcer notre position en tant que distributeur de référence. Nous sommes convaincus que la combinaison de la richesse de l’offre Acer et de notre expertise en matière de distribution, de logistique et de service après-vente permettra de répondre aux besoins aussi bien des particuliers que des entreprises et institutions, tout en apportant une réelle valeur ajoutée à l’écosystème IT marocain. » souligne M. Youness El Himdy, Directeur Général de Disty Technologies.

« Le Maroc est un marché incontournable dans notre développement en Afrique, je suis heureux de pouvoir compter sur l’expertise de Disty Technologies. Sa connaissance du terrain et son lien privilégié avec les revendeurs font de Disty Technologies le partenaire idéal pour développer la marque Acer. À travers ce partenariat, notre ambition est d’ancrer durablement Acer sur le marché marocain en proposant des offres adaptées, des solutions fiables et accessibles. » ajoute M. Angelo D’Ambrosio Directeur de la région Europe du Sud et Afrique du nord chez Acer.

Grâce à une grande variété de gammes de produits intégrant les technologies de pointe, Acer est en mesure d’offrir aux marchés professionnel et particuliers marocains un large choix de solutions couvrant l’intégralité de leurs besoins en équipements informatiques.

Avec ce partenariat, Disty Technologies confirme son rôle de catalyseur de la digitalisation au Maroc, renforçant ainsi sa position comme partenaire de confiance des marques internationales et des revendeurs locaux.