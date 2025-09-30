Clôture : La Bourse de Casablanca bascule dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le vert, mardi à la clôture, son indice phare, le MASI, progressant de 0,23% à 19.024,82 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,4% à 1.548,13 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a progressé de 0,91% à 1.303,94 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est stabilisé à 1.878,95 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont augmenté respectivement de 0,41% à 18.014,94 pts et de 0,19 à 16.428,87 pts.