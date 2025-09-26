Groupe OCP: performances solides au premier semestre 2025

Le Groupe OCP a réalisé de solides performances financières et opérationnelles au premier semestre 2025, affichant une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs. Les progrès continuent en matière de l’efficacité opérationnelle combinés aux conditions favorables de marché ont soutenu ces résultats solides.

Un chiffre d’affaires de 52,2 milliards de dirhams vs. 43,2 milliards de dirhams à fin juin 2024

Un EBITDA de 18,6 milliards de dirhams vs. 16,3 milliards de dirhams à fin juin 2024

Une marge d’EBITDA de 36% vs 38% à fin juin 2024

Des dépenses d’investissement de 15,2 milliards de dirhams

Contexte Marché et commercial :

Les indices des prix mondiaux des engrais phosphatés sont restés stables au début de l’année avant de s’améliorer au deuxième trimestre, soutenus par :

Une demande croissante dans les principales régions importatrices, notamment au Brésil, en Inde, en Europe et en Argentine.

Et Une offre stable

Grâce à sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale, OCP a accéléré sa production de produits personnalisés notamment le TSP, ce qui lui a permis de livrer de grandes quantités en flux tendu et de répondre à une demande additionnelle dans les régions clés

Résultats opérationnels :

OCP a enregistré une hausse du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 52,2 milliards de dirhams. Cette évolution est justifiée principalement par la hausse des volumes vendus des engrais et de roche. La Strategic Business Unit Speciality Products & Solutions (SPS) a enregistré une solide performance, avec un chiffre d’affaires à l’export de MAD 3,767 millions, soutenu par l’accroissement des volumes dans tous les segments (acides spécialisés, engrais solubles dans l’eau et phosphates pour l’alimentation animale). Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires a atteint 30,6 milliards de dirhams, en hausse par rapport au même trimestre en 2024. Cette performance résulte principalement des conditions de marché favorables, qui se sont traduites par une hausse des volumes de vente à l’exportation.

L’efficacité opérationnelle du Groupe et sa flexibilité industrielle se sont traduits par une solide marge d’EBITDA de 36% en 2025.

Faits marquants :

Strategic Business Unit Specialty Products & Solutions (SPS) : Lancée en 2022 pour commercialiser les applications spécialisées du phosphore et d’autres ressources minérales issues des réserves de phosphate du Maroc, SPS opère dans les domaines des acides spécialisés, des engrais solubles dans l’eau et des phosphates pour l’alimentation animale. Elle continue d’étendre sa présence internationale sur ces segments, tout en développant de nouvelles applications du phosphore au-delà de son activité existante.

En février 2025, OCP a acquis 25% supplémentaires de GlobalFeed S.L., portant sa participation à 75%. Cette société espagnole propose un large portefeuille de produits spécialisés pour la nutrition animale, incluant des solutions à base de phosphates et d’autres aliments à forte valeur ajoutée.

La SPS est bien positionnée pour tirer parti de l’évolution de la demande, saisir de nouvelles opportunités de marché et s’appuyer sur les nouveaux clients acquis ainsi que sur l’engagement renforcé des partenaires existants afin d’étendre progressivement l’ensemble du portefeuille de solutions spécialisées du Groupe.

Financement : en avril 2025, OCP a réalisé avec succès une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,75 milliard USD. Cette émission se compose de deux tranches : 750 millions USD à 5 ans et 1,0 milliard USD à long 10 ans, assorties de coupons de 6,10% et 6,70%, respectivement. Cette opération a été sursouscrite plus de 4 fois, enregistrant le carnet d’ordres le plus important jamais atteint par OCP, illustrant la confiance des investisseurs internationaux dans la solidité financière du Groupe et sa stratégie de croissance durable. Les fonds levés serviront à financer la deuxième phase du plan d’investissement 2030 du Groupe, qui vise des objectifs majeurs en matière d’expansion des capacités de production, d’investissements durables dans la gestion de l’eau et les énergies renouvelables, ainsi que dans le développement de la production d’ammoniac vert.

De plus, le Groupe OCP et SACE ont annoncé un financement vert de 365 millions d’euros dans le cadre du Green Finance Framework du Groupe OCP. Ce financement renforce l’engagement du Groupe OCP en faveur de la durabilité et de l’innovation dans les solutions de nutrition des plantes et des sols.

Le Groupe OCP et l’AFD ont également signé un accord de financement de 350 millions d’euros, destiné à soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement vert du Groupe OCP, d’un montant global de 13 milliards de dollars couvrant la période 2023- 2027. Ce programme vise à permettre au Groupe OCP d’utiliser 100 % d’énergies propres et d’eau issue de sources non conventionnelles d’ici 2027, à développer ses capacités de production d’engrais décarbonés via l’ammoniac vert, et à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2040.

Expansion des capacités de production : Le complexe chimique de Jorf Lasfar poursuit son ambitieux programme d’expansion. La phase I du TSP Hub progresse comme prévu : la première ligne de production a été mise en service en juillet 2025 et la seconde est prévue pour mars 2026. La phase II, actuellement en construction, ajoutera des capacités supplémentaires. Parallèlement, une nouvelle unité de traitement d’acide phosphorique, utilisant la technologie de co-cristallisation, a été mise en service avec succès en mars 2025, renforçant davantage les capacités de production.

Le programme stratégique Mzinda Meskala est en cours, avec des progrès significatifs réalisés. Les premières constructions ont commencé sur les mines de Louta et Benguerir, tandis que les travaux civils avancent sur les unités de production d’acide phosphorique et sulfurique. De plus, des contrats de granulation couvrant 4 MT ont été signés et les travaux civils ont déjà démarré.