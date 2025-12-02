OCP investit 13 milliards de dollars pour accélérer sa transition énergétique (VIDEO)

Pour augmenter ses capacités de production et accompagner la transition vers des engrais sur mesure plus efficaces, durables et adaptés aux besoins réels des sols et des cultures, tout en renforçant sa flexibilité industrielle et sa compétitivité mondiale, le Groupe OCP a engagé un plan d’investissement de 13 milliards de dollars sur la période 2023-2027.

Ce programme vise à sécuriser les intrants critiques – eau, énergie et azote – à travers le développement d’énergies renouvelables, de systèmes hydriques circulaires et de la filière hydrogène/ammoniac vert. L’objectif est triple : réduire les coûts à long terme, sécuriser l’approvisionnement, et soutenir la transition vers un modèle industriel intégré, compétitif et durable.

Dans ce cadre, le Groupe OCP a placé les énergies renouvelables au cœur de sa stratégie, aux côtés de l’eau provenant de sources non conventionnelles et du développement de l’hydrogène et de l’ammoniac vert. L’ambition est d’atteindre une couverture de 100 % des besoins en énergie électrique à partir de sources renouvelables dès 2027, avec une capacité installée portée à 1,2 GW d’ici cette échéance, puis à plus de 2 GW au-delà. Cette montée en puissance vise à accompagner le développement industriel du Groupe et ses investissements dans la production d’eau issue de sources alternatives.

Pour piloter cette stratégie énergétique, OCP s’appuie sur une filiale dédiée : OCP Green Energy (OGE).