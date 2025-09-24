La Bourse de Casablanca accentue ses pertes ce mercredi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a accentué ses pertes, mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, perdant 0,77% à 19.617,53 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,87% à 1.599,13 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,67% à 1.337,7 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, cédé 0,73% à 1.938,06 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des replis respectifs de 0,65% à 18.634,38 pts et 0,72% à 16.982,59 pts.

S.L.