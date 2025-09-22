La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse, lundi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,2% à 19.983,2 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,24% à 1.631,15 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,05% à 1.362,67 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,27% à 1.969,62 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,73%.

S.L.