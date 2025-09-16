La nouvelle Dacia Spring débarque au Maroc

Premier modèle 100 % électrique de Dacia, la Spring a rendu la mobilité zéro émission accessible sur son périmètre de commercialisation.

Au Maroc, Dacia Spring a enregistré la meilleure performance du marché du véhicule 100% électrique en 2024 en se positionnant n°1 des ventes des véhicules électriques. Dacia Spring a su répondre aux besoins d’une mobilité verte, simple, abordable et efficace.

Aujourd’hui, Dacia Maroc lance la nouvelle Dacia Spring sur le marché marocain avec une offre unique, essentielle et à un niveau supérieur de qualité qui ont fait son succès. La citadine 100% électrique de la marque Dacia est plus attractive avec un design totalement renouvelé et plus robuste, toujours aussi pratique avec un volume intérieur exceptionnel pour son segment, encore plus polyvalente avec une motorisation 65 ch plus accessible, mais toujours aussi efficiente grâce à un poids maîtrisé…

Nouvelle Spring 65ch est équipée d’un combiné d’instruments numérique de 7 pouces et un grand écran central multimédia de 10 pouces, d’un volant réglable en hauteur ainsi que d’un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant qui intègre aussi deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth avec réplication smartphone et deux ports USB : Media Display.

La nouvelle Spring bénéficie du nouveau design Dacia, inauguré sur la dernière génération de Duster. Un style robuste, moderne et affirmé qui rend la Spring plus séduisante que jamais tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La nouvelle Spring est disponible dans une gamme de 4 teintes, dont les incontournables Kaki Lichen et Bleu Ardoise. Spring améliore ses prestations routières pour une meilleure agilité : un nouveau volant, une nouvelle colonne de direction, une nouvelle mise au point de la direction assistée électrique et des nouvelles roues de 15’’. La nouvelle Spring inclut désormais un nouveau mode B (Brake) avec une loi de régénération plus forte au freinage. Elle est également plus maniable avec un rayon de braquage plus court.

Nouvelle Spring reste fidèle à son concept : proposer une voiture 100 % électrique à la portée du plus grand nombre, et adaptée à la vraie vie. Son volume de chargement et les accessoires YouClip en font le meilleur de sa catégorie avec 308 litres. Sa motorisation puissante de 65 ch offre des accélérations dynamiques, avec par exemple un 0 à 100 km/h effectué en 13,7 secondes.

Adaptée à la vraie vie en ville, Nouvelle Dacia Spring est parmi les citadines électriques les plus légères du marché avec un poids de 1032 kg. Cette légèreté lui offre une excellente consommation d’énergie et une autonomie de 220 km WLTP en cycle mixte et 305 km WLTP en cycle urbain. Dacia Spring est la seule vraie citadine 100% électrique équipée d’une recharge pratique et facile qui permet de recharger le véhicule en une nuit sur une prise domestique (11h) ou en 4h sur une wall box de 7kW et enfin en 45 min avec un chargeur en courant continu 30 kW.

Plus pratique que jamais, la nouvelle Dacia Spring offre pour la première fois une capacité de charge bi-directionnelle nommée Power to Object qui permet de l’utiliser comme source d’énergie pour alimenter des appareils électriques du quotidien.

Encore plus attractive, robuste et moderne, Nouvelle Dacia Spring, 100% électrique, reste fidèle à l’ADN de la marque Dacia en offrant le meilleur rapport prix/prestations du marché. Nouvelle Dacia Spring sera commercialisée dans tout le réseau Dacia au Maroc dès le 22 juillet, au prix spécial de 204.000 DH.

Pour le lancement de nouvelle Spring, Dacia Maroc propose une mensualité de financement inédite à partir de 1190 DH/mois.