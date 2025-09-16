Economie

La Bourse de Casablanca termine dans le vert

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 septembre 2025 - 16:00
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,19% à 19.646,32 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 0,1% à 1.602,44 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,05% à 1.334,36 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 0,61% à 1.968,62 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index est resté quasi-stable (-0,01%) à 18.587,74, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,11% à 16.975,71 pts.


