IA : Voici pourquoi Mistral AI est au Maroc

Le Maroc franchit un nouveau cap dans sa transformation digitale.

Ce vendredi, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a signé un Mémorandum d’Entente avec Arthur Mensch, cofondateur et CEO de Mistral AI, leader européen de l’intelligence artificielle. La cérémonie s’est déroulée en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de plusieurs hauts responsables.

Cet accord intervient à un moment clé où le Royaume, porté par une vision royale ambitieuse, multiplie les réformes pour consolider sa place de hub technologique régional et acteur incontournable de l’innovation mondiale.

Le partenariat met l’accent sur le développement des compétences locales, l’émergence de startups marocaines, l’usage éthique et responsable de l’IA et le renforcement du rôle du Maroc comme plateforme africaine de référence.

Avec l’appui de Mistral AI, le Maroc affirme sa volonté de faire de l’intelligence artificielle un levier de compétitivité économique et de modernisation des services publics, tout en se positionnant comme un leader numérique régional et africain.