BLS – Varun Beverages Morocco: le plus grand contrat d’entreposage jamais signé au Maroc

La société Buildings & Logistics Services (BLS), filiale du groupe H&S Invest Holding présidé par Moncef Belkhayat, a conclu un partenariat stratégique avec Varun Beverages Morocco, franchiseur et producteur des marques de PepsiCo comme Pepsi et Lay’s. Ce partenariat porte sur la mise à disposition d’un espace logistique de 31 000 m², pour une valeur totale de 120 Millions de Dirhams sur une durée ferme de 9 ans.

Une plateforme logistique, actuellement en cours de construction à Lakhyayta, au sud de Casablanca, accueillera ce contrat qui constitue désormais la plus grande opération d’entreposage jamais réalisée dans le secteur des biens de grande consommation (FMCG) au Maroc.

Lors de la cérémonie de signature, M. Salahaddine Mouaddib, CEO de Varun Beverages Morocco, a déclaré : « Nous avons choisi de confier nos activités logistiques à un acteur national de référence afin de nous recentrer pleinement sur notre cœur de métier : le développement de nos marques. Pepsi, Lay’s et l’ensemble des marques de notre portefeuille disposent encore d’un fort potentiel de croissance, et nous avons besoin d’un partenaire expert en entreposage et transport pour accompagner notre développement. »

De son côté, M. Moncef Belkhayat, PDG de BLS, a souligné: « nous sommes ravis de voir de grandes entreprises nationales et multinationales engagées sous-traiter leur logistique. BLS se positionne aujourd’hui comme un opérateur intégré end to end du freight forwarding, transit, transport et entreposage. 31 000m2 de mise à disposition pour 9 ans est un record national dans le FMCG. Nous sommes en train de dimensionner nos capacités avec un investissement de 2 Milliards de Dirhams sur les 2 prochaines années en vue d’accompagner la croissance de nos clients actuels et notamment Varun Beverages Morocco ».

À propos de BLS

Fondée en 2011, Buildings & Logistic Services (BLS) est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds d’investissement STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque Mondiale).

Acteur incontournable du secteur, BLS se positionne comme un « Full Logistic Service Provider », proposant des solutions sur mesure et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique.

Présente dans 12 villes marocaines, BLS gère 500 000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de 250 000 positions palettes, avec des implantations stratégiques à Casablanca, Mohammedia, Salé, Agadir, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, Tétouan, Oujda, Nador

Buildings & Logistic Services intervient dans cinq métiers clés :

Entreposage & logistique contractuelle (3PL)

Transport & distribution

Fret & transit

Copacking & valorisation de produits

Asset management logistique

Animée par une démarche responsable et durable, BLS allie performance logistique, respect de l’environnement et valorisation de ses collaborateurs, tout en faisant de l’innovation et de l’excellence opérationnelle les piliers de son développement.

À propos de Varun Beverages Morocco

Varun Beverages Morocco est une entreprise de référence dans le secteur des boissons et snacks au Maroc. Elle est le franchiseur et producteur exclusif de marques internationales emblématiques telles que Pepsi et Lay’s . Forte de son expertise industrielle et commerciale, Varun Beverages Morocco opère avec des standards internationaux tout en adaptant son offre aux spécificités du marché local.

L’entreprise se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et la satisfaction du consommateur marocain. Grâce à un réseau de distribution étendu et une vision centrée sur le développement des marques, Varun Beverages Morocco joue un rôle clé dans la croissance du marché des produits de grande consommation (FMCG) au Maroc.

Varun Beverages Morocco est une filiale marocaine du groupe indien Varun Beverages Limited, et constitue le plus important embouteilleur de PepsiCo dans le monde.

Elle opère dans le secteur FMCG, en charge de la production, la commercialisation et la distribution de produits PepsiCo au Maroc.

En termes d’effectifs, Varun Beverages Morocco compte un nombre de 2000 collaborateurs.