Génération Diaspora voit le jour: une nouvelle voix pour la jeunesse marocaine en France

Le 6 septembre 2025 s’est tenue l’Assemblée constitutive de l’association Génération Diaspora, officiellement créée conformément à la loi française du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. Cette réunion fondatrice a permis l’adoption des statuts et l’élection du bureau de l’association.

Portée par une dynamique citoyenne et collective, Génération Diaspora se veut un cadre structuré au service de la jeunesse marocaine en France, tout en entretenant des liens étroits avec la jeunesse du Royaume et celle du monde.

L’association se fonde sur quatre valeurs clés : proximité, humanité, solidarité et fraternité.

Ses objectifs sont de :

Accompagner l’insertion harmonieuse des jeunes Marocains de France dans la société française.

Faire vivre et rayonner les valeurs du Maroc transmises par les générations précédentes.

Promouvoir la diversité et le vivre-ensemble.

Créer des passerelles durables entre les jeunes de France, du Maroc et d’ailleurs.

Pour atteindre ces ambitions, Génération Diaspora développera des activités régulières dans les domaines sportif, culturel, social, civique et humanitaire. Elle souhaite créer des projets fédérateurs offrant aux jeunes un espace d’expression, de valorisation et d’engagement, tout en favorisation la coopération avec les institutions, associations et acteurs publiques ou privés, en France comme au Maroc.

Parmi ses projets phares, l’association lancera des webinaires thématiques pour mettre en lumière les talents marocains, encourager le dialogue et explorer des sujets liés au sport, à la culture et à la société. Elle organisera également Nhar l’Fashion, un événement célébrant la mode et la créativité des talents MRE, où tradition et innovation se rencontrent.

Au-delà des actions ponctuelles, l’association ambitionne de devenir une plateforme durable de mobilisation, de créativité et de solidarité, au service de la jeunesse et du rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Elle souhaite contribuer à l’émergence d’une génération engagée, responsable et fière de son héritage, pleinement intégrée dans son présent et tournée vers l’avenir.