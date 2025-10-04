Lettre ouverte de la Génération Diaspora

LETTRE OUVERTE

Chers frères et sœurs,

Chers jeunes Marocains et Marocaines, d’ici et d’ailleurs,

Ce que nous vivons aujourd’hui est un moment fort. Dans les rues, sur les réseaux, dans les discussions entre amis ou en famille, la jeunesse marocaine s’exprime avec clarté et courage. Elle porte une même aspiration : celle d’un Maroc plus juste, où l’éducation, la santé et la justice sociale deviennent une réalité pour toutes et tous.

Cette aspiration rejoint pleinement la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui n’a cessé, dans de nombreux discours, d’appeler à placer la jeunesse au cœur des priorités nationales.

À plusieurs reprises, le Souverain a souligné le rôle central de la jeunesse dans la construction de l’avenir, dans la modernisation de notre pays et dans la consolidation de son unité.

Depuis la diaspora, nos cœurs sont avec vous.

Nous sommes vos frères et sœurs de l’étranger, attachés aux mêmes valeurs, animés par la même fierté nationale et le même désir de voir notre pays avancer, dans l’unité et la stabilité.

Nous ne parlons pas d’en haut. Nous parlons à vos côtés !

Beaucoup ignorent qu’un espace officiel de dialogue pour la jeunesse est prévu par notre Constitution depuis 2011 : le Conseil Consultatif de la Jeunesse et de l’Action Associative.

Il devait permettre à notre génération de faire entendre sa voix dans l’élaboration des politiques publiques.

La loi existe depuis 2018, mais ce Conseil n’a jamais été activé.

Ce silence institutionnel ne peut plus durer.

Nous croyons qu’il est temps de transformer l’énergie des rues en propositions concrètes.

Non pas en opposant jeunesse et institutions, mais en ouvrant enfin les espaces qui lui sont dédiés.

Ce Conseil doit voir le jour, et la jeunesse doit y prendre pleinement part, au Maroc comme à l’étranger.

Dans ce moment charnière, il est essentiel que ce mouvement reste porté par vos convictions profondes, sans se laisser détourner ni instrumentaliser par des agendas qui ne sont pas les vôtres.

Notre stabilité est un socle précieux !

Elle ne doit pas étouffer le mouvement : elle doit le soutenir.

Il y a un temps pour s’indigner et un temps pour construire.

Ces deux temps peuvent se rejoindre si nous faisons le choix du dialogue, de la responsabilité et de l’action collective.

Génération Diaspora veut être un pont entre la jeunesse et les mécanismes institutionnels qui doivent accueillir sa voix.

Nous appelons les jeunes à investir les espaces associatifs, citoyens et institutionnels existants, et à exiger l’activation de ceux qui manquent.

Notre avenir se joue maintenant.

Ensemble, dans le respect, la fierté et l’espoir.

Paris, le 3 octobre 2025

L’équipe de Génération Diaspora

Jeunes Marocains et Marocaines de la diaspora, au service de la jeunesse et de la Nation.