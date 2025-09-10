Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 10 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 10 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2552 – 11,9182
1 DOLLAR U.S.A. 8,7614 – 10,1822
1 DOLLAR CANADIEN 6,3237 – 7,3491
1 LIVRE STERLING 11,857 – 13,779
1 LIVRE GIBRALTAR 11,857 – 13,779
1 FRANC SUISSE 10,99 – 12,772
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3353 – 2,7141
1 DINAR KOWEITIEN 28,679 – 33,329
1 DIRHAM E.A.U. 2,3854 – 2,7722
1 RIYAL QATARI 2,4035 – 2,7933
1 DINAR BAHREINI 23,24 – 27,008
100 YENS JAPONAIS 5,9428 – 6,9064
1 RIYAL OMANI 22,757 – 26,447
