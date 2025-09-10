Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 10 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 septembre 2025 - 09:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 10 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2552 – 11,9182

1 DOLLAR U.S.A. 8,7614 – 10,1822

1 DOLLAR CANADIEN 6,3237 – 7,3491

1 LIVRE STERLING 11,857 – 13,779

1 LIVRE GIBRALTAR 11,857 – 13,779

1 FRANC SUISSE 10,99 – 12,772

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3353 – 2,7141

1 DINAR KOWEITIEN 28,679 – 33,329

1 DIRHAM E.A.U. 2,3854 – 2,7722

1 RIYAL QATARI 2,4035 – 2,7933

1 DINAR BAHREINI 23,24 – 27,008

100 YENS JAPONAIS 5,9428 – 6,9064

1 RIYAL OMANI 22,757 – 26,447

S.L


