Le film « Calle Malaga » va représenter le Maroc aux Oscars

Réalisé par Maryam Touzani et produit par Nabil Ayouch, « Calle Malaga » a fait sa première mondiale il y a quelques jours au Festival de Venise, où il a été présenté en sélection officielle. Alors que le film sera projeté au Festival de Toronto la semaine prochaine, le film vient d’être choisi pour représenter le Maroc aux Oscars.

Le précédent film de Maryam Touzani, « Le Bleu du Caftan », récompensé par le prix de la Critique Internationale au Festival de Cannes, fut le premier film marocain de l’histoire à être shortlisté aux Oscars en 2023, avant de cumuler plus de 500.000 entrées dans le monde et devenir le plus gros succès jamais enregistré pour un film marocain. En 2019, « Adam », le premier long métrage de la réalisatrice, fut sélectionné au festival de Cannes dans la section Un Certain Regard, et fut lui aussi choisi pour intégrer la compétition des Oscars.

Avec le très attendu « Calle Malaga », vendu dans de nombreux territoires et déjà porté par des très belles critiques, Maryam Touzani s’impose comme une réalisatrice de premier plan. Le film, porté par la vision singulière et la sensibilité de la réalisatrice, célèbre à la fois la richesse du cinéma marocain et sa capacité à résonner de façon universelle.

« Calle Malaga » tourné au Maroc en langue espagnole, raconte l’histoire de Maria Angeles (Carmen Maura), une Espagnole de 79 ans qui vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara (Marta Etura) arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.

« Calle Malaga » aborde des thèmes tels que l’appartenance viscérale à un lieu, et le droit à l’amour dans la vieillesse. Avec la justesse et la profondeur qui ont fait d’elle l’une des grandes actrices du cinéma espagnol, Carmen Maura incarne cette femme qui se bat avec une humanité bouleversante, entre fragilité et force, dans un rôle tout en nuances.

« Calle Malaga » est produit par Nabil Ayouch. C’est une production Ali n’ Productions (Amine Benjelloun, Jean-Rémi Ducourtioux), coproduit avec la France (Les Films du Nouveau Monde), l’Espagne (Mod Producciones – Simon de Santiago, Fernando Bovaira), l’Allemagne (One Two Films – Fred Burle, Sol Bondy), et la Belgique (Velvet Films – Sebastian Schelenz).

Le film est vendu à l’international par Films Boutique, et sera notamment distribué par Ad Vitam en France, Caramel en Espagne, Pandora en Allemagne, Movies Inspired en Italie, Cinéart en Belgique et Zaza Films au Maroc.

« Calle Malaga » sortira dans les salles à travers le monde en mars 2026.