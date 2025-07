Le film « Calle Malaga » de Maryam Touzani en sélection à Venise et Toronto

Porté par la grande actrice espagnole Carmen Maura, « Calle Malaga » de Maryam Touzani démarre sa carrière en festivals avec deux sélections des plus prestigieuses.

Réalisé par Maryam Touzani et produit par Nabil Ayouch, « Calle Malaga » entame sa carrière internationale, avec une double sélection prestigieuse : le film est présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise, dans la section Spotlight, et au Festival international de Toronto (TIFF), en Special Presentations.

Ces deux sélections en festivals consacrent le regard singulier de Maryam Touzani, après les succès public et critique des films « Adam » ((Un Certain Regard – Cannes 2019), et « Le Bleu du Caftan » (Un certain Regard – Cannes 2022), ce dernier étant devenu le plus gros succès historique pour un film Marocain dans le monde, après avoir été shortlisté aux Oscars du Meilleur Film Étranger, et récolté plus de 60 prix en festivals, dont le prix FIPRESCI de la Critique Internationale au Festival de Cannes.

« Calle Malaga » tourné au Maroc en langue espagnole, raconte l’histoire de Maria Angeles (Carmen Maura), une Espagnole de 79 ans qui vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara (Marta Etura) arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.

« Calle Malaga » aborde des thèmes tels que l’appartenance viscérale à un lieu, et le droit à l’amour dans la vieillesse. Avec la justesse et la profondeur qui ont fait d’elle l’une des grandes actrices du cinéma espagnol, Carmen Maura incarne cette femme qui se bat avec une humanité bouleversante, entre fragilité et force, dans un rôle tout en nuances.

« Calle Malaga » est produit par Nabil Ayouch. C’est une production Ali n’ Productions (Amine Benjelloun, Jean-Rémi Ducourtioux), coproduit avec la France (Les Films du Nouveau Monde), l’Espagne (Mod Producciones – Simon de Santiago, Fernando Bovaira), l’Allemagne (One Two Films – Fred Burle, Sol Bondy), et la Belgique (Velvet Films – Sebastian Schelenz).

Le film est vendu à l’international par Films Boutique, et sera notamment distribué par Ad Vitam en France, Caramel en Espagne, Pandora en Allemagne, Movies Inspired en Italie, Cinéart en Belgique et Zaza Films au Maroc.

« Calle Malaga » sortira dans les salles à travers le monde en mars 2026.